Посадовець НАТО: 23 країни досягли чи перевищили показник витрат на оборону у 2% ВВП

23 країни НАТО досягли або перевищили цільовий показник витрат на оборону, Європа в цілому також витрачає на оборону більше 2% ВВП.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", заявив високопосадовець НАТО на полях саміту Альянсу у Вашингтоні.

Говорячи про ризики переобрання Дональда Трампа на посаду президента США і його минулі погрози вивести США з НАТО посадовець зазначив, що членство у НАТО вигідне американському народові.

Він зазначив, що НАТО заохочує оборонні витрати серед союзників, вкладаючи сьогодні набагато більше, ніж кілька років тому.

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"Зараз є 23 країни, які виконують або перевищують цільовий показник у 2% ВВП. Європа в цілому перевищує цільовий показник у 2%", – сказав він.

"Гадаю, американський народ сам розуміє вигоди того, щоб бути частиною цього Альянсу", – додав високопосадовець НАТО.

Раніше повідомлялось, що за 10 років російської війни проти України вшестеро більше держав-членів НАТО досягли витрачання понад 2% ВВП на оборону. Генсек НАТО говорив про понад 20 країн, чий внесок досяг цільового показника.

Водночас Естонія пропонує збільшити цей показник до 2,5% ВВП, а президент Польщі Анджей Дуда публічно говорив, що прагне проштовхнути ідею збільшення оборонних витрат держав-членів НАТО до 3% ВВП.