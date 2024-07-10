Чиновник НАТО: 23 страны достигли или превысили показатель расходов на оборону в 2% ВВП

23 страны НАТО достигли или превысили целевой показатель расходов на оборону, Европа в целом также тратит на оборону более 2% ВВП.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил высокопоставленный чиновник НАТО на полях саммита Альянса в Вашингтоне.

Говоря о рисках переизбрания Дональда Трампа на пост президента США и его прошлые угрозы вывести США из НАТО чиновник отметил, что членство в НАТО выгодно американскому народу.

Он отметил, что НАТО поощряет оборонные расходы среди союзников, вкладывая сегодня гораздо больше, чем несколько лет назад.

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"Сейчас есть 23 страны, которые выполняют или превышают целевой показатель в 2% ВВП. Европа в целом превышает целевой показатель в 2%", – сказал он.

"Думаю, американский народ сам понимает выгоды того, чтобы быть частью этого Альянса", – добавил чиновник НАТО.

Ранее сообщалось, что за 10 лет российской войны против Украины в шесть раз больше государств-членов НАТО достигли расходования более 2% ВВП на оборону. Генсек НАТО говорил о более 20 странах, чей вклад достиг целевого показателя.

В то же время Эстония предлагает увеличить этот показатель до 2,5% ВВП, а президент Польши Анджей Дуда публично говорил, что стремится протолкнуть идею увеличения оборонных расходов государств-членов НАТО до 3% ВВП.