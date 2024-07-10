Чиновник НАТО: 23 страны достигли или превысили показатель расходов на оборону в 2% ВВП
23 страны НАТО достигли или превысили целевой показатель расходов на оборону, Европа в целом также тратит на оборону более 2% ВВП.
Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил высокопоставленный чиновник НАТО на полях саммита Альянса в Вашингтоне.
Говоря о рисках переизбрания Дональда Трампа на пост президента США и его прошлые угрозы вывести США из НАТО чиновник отметил, что членство в НАТО выгодно американскому народу.
Он отметил, что НАТО поощряет оборонные расходы среди союзников, вкладывая сегодня гораздо больше, чем несколько лет назад.
"Сейчас есть 23 страны, которые выполняют или превышают целевой показатель в 2% ВВП. Европа в целом превышает целевой показатель в 2%", – сказал он.
"Думаю, американский народ сам понимает выгоды того, чтобы быть частью этого Альянса", – добавил чиновник НАТО.
Ранее сообщалось, что за 10 лет российской войны против Украины в шесть раз больше государств-членов НАТО достигли расходования более 2% ВВП на оборону. Генсек НАТО говорил о более 20 странах, чей вклад достиг целевого показателя.
В то же время Эстония предлагает увеличить этот показатель до 2,5% ВВП, а президент Польши Анджей Дуда публично говорил, что стремится протолкнуть идею увеличения оборонных расходов государств-членов НАТО до 3% ВВП.