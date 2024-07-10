Німеччина просить пояснень від України після заборони в’їзду лівому депутату Бундестагу

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що звернеться до Києва для з’ясування ситуації з депутатом Бундестагу від Лівої партії Зьореном Пельманом, якого депортували з України напередодні, 9 липня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Напередодні 47-річний Пельман заявив, що його та двох асистентів зупинили на вокзалі у Львові, де "безпідставно протримали понад дві години", після чого вислали до Польщі. У Х (Twitter) він заявив, що "нажаханий і розлючений".

"Про причини можна тільки здогадуватися, але, ймовірно, причиною є моя прихильність до негайного припинення вогню, мирного врегулювання і заборони експорту зброї", – заявив лівий німецький депутат.

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Офіційний представник німецького МЗС Крістіан Вагнер заявив на брифінгу в середу, що Берлін "з усією серйозністю" ставиться до відмови депутату Бундестагу у в'їзді в Україну і намагається з'ясувати подробиці цього інциденту.

Вагнер запевнив, що зовнішньополітичне відомство Німеччини поставить перед українською владою питання про цей інцидент, зокрема щоб з'ясувати юридичні підстави для відмови Пельману у в'їзді.

Він, однак, нагадав, що кожна країна має право самостійно вирішувати, кого пускати до себе на територію, а кого – ні, навіть попри можливу наявність в іноземця дипломатичного паспорта або на його професійний статус.

Про інші подібні випадки заборони на в'їзд в Україну останнім часом не повідомлялось.

У травні цього року до Києва всьоме з початку повномасштабного вторгнення приїхала голова МЗС Німеччини Анналена Бербок.