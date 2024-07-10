Германия просит объяснений от Украины после запрета въезда левому депутату Бундестага

Министерство иностранных дел Германии заявило, что обратится в Киев для выяснения ситуации с депутатом Бундестага от Левой партии Зереном Пельманом, которого депортировали из Украины накануне, 9 июля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Накануне 47-летний Пельман заявил, что его и двух ассистентов остановили на вокзале во Львове, где "безосновательно продержали более двух часов", после чего выслали в Польшу. В Х (Twitter) он заявил, что "в ужасе и в ярости".

"О причинах можно только догадываться, но, вероятно, причиной является моя приверженность немедленному прекращению огня, мирному урегулированию и запрету экспорта оружия", – заявил левый немецкий депутат.

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Официальный представитель немецкого МИД Кристиан Вагнер заявил на брифинге в среду, что Берлин "со всей серьезностью" относится к отказу депутату Бундестага во въезде в Украину и пытается выяснить подробности этого инцидента.

Вагнер заверил, что внешнеполитическое ведомство Германии поставит перед украинскими властями вопрос об этом инциденте, в частности чтобы выяснить юридические основания для отказа Пельману во въезде.

Он, однако, напомнил, что каждая страна имеет право самостоятельно решать, кого пускать к себе на территорию, а кого – нет, даже несмотря на возможное наличие у иностранца дипломатического паспорта или на его профессиональный статус.

О других подобных случаях запрета на въезд в Украину в последнее время не сообщалось.

В мае этого года в Киев в седьмой раз с начала полномасштабного вторжения приехала глава МИД Германии Анналена Бербок.