Як Росія хоче остаточно відірвати Грузію від Заходу

Схвалення закону "про іноагентів", списаного з російського законодавства, врешті-решт створило дуже серйозні проблеми на шляху Грузії до ЄС. Лідери Євросоюзу вирішили заморозити процес вступу країни.

"Що стосується Грузії, то досі незрозуміло, чи стане вона частиною наступної великої хвилі розширення ЄС. Я щиро сподіваюся, що так і буде, і після жовтневих виборів ми відновимо нашу роботу і зуміємо досягти того, щоб Грузія стала частиною подальшого розширення ЄС", – заявив посол ЄС у Грузії Павло Герчинський.

Ця заява стала справжнім шоком для партії влади "Грузинська мрія".

Про те, у якій політичній ситуації опинилася Грузія за три місяці до парламентських виборів, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Грузії передбачають революцію: як у Тбілісі готуються до вирішальних виборів. Далі – стислий її виклад.

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Досі проти грузинської влади були запроваджені санкції лише з боку Сполучених Штатів. Та й те, їх складно назвати потужними.

Тепер настав час для реальних обмежень. І насамперед вони були введені проти безпекового сектора Грузії.

У Єврокомісії оголосили про заморозку 30 мільйонів євро, виділених на підтримку Сил оборони Грузії у рамках Європейського фонду миру (EPF). Як згодом уточнив посол Герчинський, буде скорочено й іншу пряму допомогу, що ЄС раніше напряму направляв грузинському уряду.

Натомість ці кошти будуть перенаправлені на підтримку громадянського суспільства та ЗМІ. Схоже, останнє особливо обурило грузинських урядовців.

А 5 липня Департамент оборони США розповсюдив заяву про відкладення на "невизначений термін" спільних навчань із Грузією Noble Partner.

Для грузинської влади проблемою стали не стільки самі обмеження – навряд чи вони були сюрпризом, – скільки заяви західних дипломатів, які напряму пов’язують ці дії з де-факто відмовою від курсу на євроінтеграцію та зближення з РФ.

Такі заяви можуть мати вкрай погані електоральні наслідки для чинної влади, яка запевняє свій народ, що про відмову Тбілісі від західного курсу не йдеться.

26 жовтня в Грузії мають пройти парламентські вибори.

Втім, змінювати стратегію у "Грузинській мрії" не збираються. Там запевняють, що всі ці обмеження Заходу мають насамперед передвиборчий характер.

Та підтримувати ілюзію збереження прозахідного курсу навіть серед своїх найвідданіших прихильників стає все складніше.

Крім того, парламентські вибори восени пройдуть за правилами, які збільшують шанси опозиції на успіх. Вперше вони відбуватимуться винятково за пропорційною системою, без мажоритарних округів.

Однак інша зміна грає проти опозиції – прохідний бар’єр підняли з 1% до 5%.

Відповідно, грузинській опозиції для перемоги потрібно знайти найкращий формат об’єднання. Соціологічні опитування, замовлені опозиційними партіями, свідчать, що найбільш вдалим сценарієм буде похід на вибори трьома-чотирма колонами, кожна з яких гарантовано долає виборчий бар’єр.

Процес створення опозиційними силами блоків вже пішов.

Натомість, у партії влади, ймовірно, збираються робити ставку на передвиборчий підкуп.

А ще – їм може допомогти РФ. Наприклад, Кремль може повністю скасувати візи для громадян Грузії, або піти на кроки, що будуть подаватися грузинською владою як готовність РФ повернути Тбілісі контроль над анексованими Абхазією та Південною Осетією.

Але в обмін на це, Москва, вочевидь буде сприяти ще більшому розриву Грузії з Заходом.

У цьому контексті дуже важливою стає заява Служби зовнішньої розвідки РФ про підготовку у Грузії чергової "кольорової революції".

В РФ сподіваються, що вибори завершаться масштабними протестами, після придушення яких навіть мінімальне відновлення стосунків грузинської влади та Заходу буде неможливе. І дуже схоже, що у РФ готові активно працювати над втіленням саме такого сценарію.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Грузії передбачають революцію: як у Тбілісі готуються до вирішальних виборів.