ЄС заморозив 30 млн євро на підтримку оборонного сектора Грузії

Євросоюз заморозив 30 мільйонів євро, виділених на підтримку Сил оборони Грузії на тлі антизахідного розвороту грузинської влади.

Про це, як пише "Європейська правда", розповів журналістам посол ЄС у Тбілісі Павло Герчинський, його слова наводить видання SOVA.

Посол відзначив, що відповідне рішення ухвалили лідери ЄС.

"Що стосується співробітництва у сфері безпеки та оборони, на жаль, ми змушені повідомити вам, що лідери також вирішили заморозити гроші, які були виділені на підтримку Сил оборони Грузії в рамках Європейського фонду миру (EPF). Наразі гроші, які ми планували передати Міністерству оборони, а це 30 мільйонів євро, заморожені", – зауважив Герчинський.

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Він додав, що це тільки перший крок, будуть й інші кроки.

"Нашу пряму допомогу уряду Грузії буде скорочено, і ми постараємося перекласти цю пряму допомогу уряду на громадянське суспільство і засоби масової інформації. Про це було оголошено після зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі", – зауважив Герчинський.

Нагадаємо, саміт лідерів ЄС у червні заявив, що нинішній курс грузинської влади ставить під загрозу шлях Грузії до ЄС і де-факто призводить до зупинки процесу вступу.

Раніше високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що в Європейському Союзі підготували пропозиції заходів проти Грузії в разі її подальшого антидемократичного курсу.