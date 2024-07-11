Как Россия хочет окончательно оторвать Грузию от Запада

Принятие закона "об иноагентах", списанного с российского законодательства, в конце концов создало очень серьезные проблемы на пути Грузии в ЕС. Лидеры Евросоюза решили заморозить процесс вступления страны.

"Что касается Грузии, то до сих пор непонятно, станет ли она частью следующей большой волны расширения ЕС. Я искренне надеюсь, что так и будет, и после октябрьских выборов мы возобновим нашу работу и сумеем добиться того, чтобы Грузия стала частью дальнейшего расширения ЕС", – заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

Это заявление стало настоящим шоком для партии власти "Грузинская мечта".

О том, в какой политической ситуации оказалась Грузия за три месяца до парламентских выборов, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Грузии предсказывают революцию: как в Тбилиси готовятся к решающим выборам. Далее – краткое ее изложение.

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До сих пор против грузинских властей были введены санкции только со стороны Соединенных Штатов. Да и то, их сложно назвать мощными.

Теперь пришло время для реальных ограничений. И прежде всего они были введены против сектора безопасности Грузии.

В Еврокомиссии объявили о заморозке 30 миллионов евро, выделенных на поддержку Сил обороны Грузии в рамках Европейского фонда мира (EPF). Как впоследствии уточнил посол Герчинский, будет сокращена и другая прямая помощь, которую ЕС ранее напрямую направлял грузинскому правительству.

Вместо этого эти средства будут перенаправлены на поддержку гражданского общества и СМИ. Похоже, последнее особенно возмутило грузинских чиновников.

А 5 июля Департамент обороны США распространил заявление об отложении на "неопределенный срок" совместных учений с Грузией Noble Partner.

Для грузинских властей проблемой стали не столько сами ограничения – вряд ли они были сюрпризом, – сколько заявления западных дипломатов, которые напрямую связывают эти действия с де-факто отказом от курса на евроинтеграцию и сближение с РФ.

Такие заявления могут иметь крайне плохие электоральные последствия для действующей власти, которая уверяет свой народ, что об отказе Тбилиси от западного курса речь не идет.

26 октября в Грузии должны пройти парламентские выборы.

Впрочем, менять стратегию в "Грузинской мечте" не собираются. Там уверяют, что все эти ограничения Запада имеют прежде всего предвыборный характер.

Но поддерживать иллюзию сохранения прозападного курса даже среди своих самых преданных сторонников становится все сложнее.

Кроме того, парламентские выборы осенью пройдут по правилам, которые увеличивают шансы оппозиции на успех. Впервые они будут проходить исключительно по пропорциональной системе, без мажоритарных округов.

Однако другое изменение играет против оппозиции – проходной барьер подняли с 1% до 5%.

Соответственно, грузинской оппозиции для победы нужно найти лучший формат объединения. Социологические опросы, заказанные оппозиционными партиями, свидетельствуют, что наиболее удачным сценарием будет поход на выборы тремя-четырьмя колоннами, каждая из которых гарантированно преодолевает избирательный барьер.

Процесс создания оппозиционными силами блоков уже пошел.

Зато в партии власти, вероятно, собираются делать ставку на предвыборный подкуп.

А еще – им может помочь РФ. Например, Кремль может полностью отменить визы для граждан Грузии, или пойти на шаги, которые будут подаваться грузинскими властями как готовность РФ вернуть Тбилиси контроль над аннексированными Абхазией и Южной Осетией.

Но в обмен на это, Москва, очевидно, будет способствовать еще большему разрыву Грузии с Западом.

В этом контексте очень важным становится заявление Службы внешней разведки РФ о подготовке в Грузии очередной "цветной революции".

В РФ надеются, что выборы завершатся масштабными протестами, после подавления которых даже минимальное восстановление отношений грузинской власти и Запада будет невозможно. И очень похоже, что в РФ готовы активно работать над воплощением именно такого сценария.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Грузии предсказывают революцию: как в Тбилиси готовятся к решающим выборам.