Зеленський у США зустрівся з представниками американського оборонпрому

Серед серії зустрічей президента України Володимира Зеленського на полях саміту НАТО у Вашингтоні було спілкування з представниками американської оборонної промисловості.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він повідомив в офіційному Telegram, також деталі наводять у повідомленні пресслужби Офісу президента.

Зустріч Зеленського з представниками американських оборонних компаній відбулася у посольстві України в США.

"Обговорили перспективи спільного оборонного виробництва, насамперед боєприпасів, систем ППО, гармат, бронетехніки та безпілотників, забезпечення ремонту та обслуговування військової техніки", – зазначив він, додавши подяку за співпрацю й допомогу Україні.

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Президент запросив американські оборонні компанії до роботи на українському ринку та співпраці з українськими підприємствами.

У присутності Зеленського АТ "Укроборонпром" та американська компанія Northrop Grumman підписали угоду щодо створення нового виробництва боєприпасів середнього калібру відповідно до стандартів НАТО.

Як відомо, на полях саміту НАТО, де присутні лідери десятків країн, відбулася ціла серія двосторонніх зустрічей, зокрема й перша зустріч Зеленського з новим прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Також Зеленський зустрічався зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном та іншими членами Конгресу.