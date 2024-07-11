Зеленский в США встретился с представителями американского оборонпрома

Среди серии встреч президента Украины Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Вашингтоне было общение с представителями американской оборонной промышленности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сообщил в официальном Telegram, также детали приводят в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Встреча Зеленского с представителями американских оборонных компаний состоялась в посольстве Украины в США.

"Обсудили перспективы совместного оборонного производства, прежде всего боеприпасов, систем ПВО, пушек, бронетехники и беспилотников, обеспечение ремонта и обслуживания военной техники", – отметил он, добавив благодарность за сотрудничество и помощь Украине.

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Президент пригласил американские оборонные компании к работе на украинском рынке и сотрудничеству с украинскими предприятиями.

В присутствии Зеленского АО "Укроборонпром" и американская компания Northrop Grumman подписали соглашение о создании нового производства боеприпасов среднего калибра в соответствии со стандартами НАТО.

Как известно, на полях саммита НАТО, где присутствуют лидеры десятков стран, состоялась целая серия двусторонних встреч, в том числе и первая встреча Зеленского с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Также Зеленский встречался со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном и другими членами Конгресса.