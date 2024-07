Зеленський зустрівся зі спікером Джонсоном та делегацією Сенату США

Президент України Володимир Зеленський провів у Вашингтоні зустрічі зі спікером Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Майком Джонсоном та делегацією Сенату США.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у X (Twitter).

За словами українського лідера, ключовою темою розмови зі спікером Палати представників від республіканців стало зміцнення українсько-американської співпраці.

I met with House Speaker @SpeakerJohnson. The key topic of our conversation was strengthening Ukrainian-American cooperation.



We discussed expectations for the NATO Summit and Ukraine's progress in implementing reforms on its path to joining the EU and NATO. Continued budgetary… pic.twitter.com/9YNWHZqYm0

