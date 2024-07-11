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Зеленський зустрівся зі спікером Джонсоном та делегацією Сенату США

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Новини — Четвер, 11 липня 2024, 09:29 — Андрій Синявський

Президент України Володимир Зеленський провів у Вашингтоні зустрічі зі спікером Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Майком Джонсоном та делегацією Сенату США.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у X (Twitter).

За словами українського лідера, ключовою темою розмови зі спікером Палати представників від республіканців стало зміцнення українсько-американської співпраці.

Президент додав, що вони також обговорили очікування від саміту НАТО та прогрес України у впровадженні реформ на шляху до вступу в ЄС та Північноатлантичний Альянс.

"Для економічної стійкості нашої держави важлива подальша бюджетна підтримка з боку США. Світ має залишитися місцем, де перемагають свобода й демократичні цінності", – зазначив Зеленський.

Перед цим глава держави провів зустріч із делегацією Сенату США на чолі з лідером Демократичної партії в Сенаті Чаком Шумером і лідером Республіканської партії в Сенаті Мітчем Макконнеллом, а також сенаторами від обох партій.

Президент вказав, що вони обговорили ситуацію на полі бою та американську оборонну підтримку.

"Розповів про посилення ракетного терору з боку РФ проти українських міст та об’єктів критичної інфраструктури. Дякую президенту США, обом палатам Конгресу та обом партіям, а також американському народу за підтримку України", – резюмував Зеленський.

Зустріч президента України з Джонсоном відбулась на тлі занепокоєння щодо майбутньої підтримки Києва з боку США у разі перемоги кандидата від республіканців Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада.

Раніше експрезидент Трамп розкритикував масштаби підтримки України, при цьому перекрутивши факти, та заявив, що у разі перемоги одразу "вирішить питання" з цим.

Нагадаємо також, що експрезидент підтримав ту версію проєкту, яку у підсумку ухвалили, і висловив підтримку спікеру Палати представників Майку Джонсону (читайте також Хто "змусив" Трампа дати зброю Україні?).

Зеленський в одному з останніх інтерв’ю попередив, що Трамп ризикує "стати лузером", якби як президент США реалізував "мирний план" з примусом України до поступок агресору.

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Зеленський США
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