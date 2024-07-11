У США двоє чоловіків визнали, що допомагали Росії обходити санкції

У суді Нью-Йорка визнали свою провину двоє підозрюваних у співпраці з підсанкційними російськими компаніями, які допомагали постачати їм заборонені компоненти для зброї – 53-річний Салімджон Насріддінов і 38-річний Ніколай Гольцев.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство юстиції США.

Насріддінову і Гольцеву у жовтні 2023 року оголосили звинувачення у змові з метою порушення експортного контролю у зв'язку з глобальною схемою закупівель від імені російських компаній, що потрапили під санкції – зокрема пов'язаних із російськими військовими.

У прокуратурі стверджують, що чоловіки разом зі спільницею, Крістіною Пузирьовою, для обходу санкцій проти Росії використовували дві бруклінські компанії, SH Brothers Inc. і SN Electronics Inc.

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Насріддінов і Гольцев використовували компанії для купівлі електронних компонентів у виробників і дистриб'юторів у США для відправки в Бруклін, а звідти – підставним компаніям за кордоном, зокрема в Туреччині, Гонконгу, Індії, Китаї та Об'єднаних Арабських Еміратах. Звідти вони потрапляли до Росії.

Загалом трійця продала в Росію товарів на понад 7 мільйонів доларів. Ці компоненти були знайдені в російському озброєнні, яке використовувалось проти України, причому обвинувачені знали про це, стверджують прокурори.

Гольцеву і Насріддінову загрожує до 20 років ув'язнення, вироки їм оголосять 10 та 11 грудня відповідно. Пузирьова визнала себе винною в лютому і очікує на вирок.

Нагадаємо, минулого року на Кіпрі за запитом США арештували громадянина РФ та Німеччини Артура Петрова за незаконний експорт до Росії американської мікроелектроніки військового призначення в порушення експортного контролю.