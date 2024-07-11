В США двое мужчин признали, что помогали России обходить санкции

В суде Нью-Йорка признали свою вину двое подозреваемых в сотрудничестве с подсанкционными российскими компаниями, которые помогали поставлять им запрещенные компоненты для оружия – 53-летний Салимджон Насриддинов и 38-летний Николай Гольцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство юстиции США.

Насридинову и Гольцеву в октябре 2023 года объявили обвинение в сговоре с целью нарушения экспортного контроля в связи с глобальной схемой закупок от имени российских компаний, попавших под санкции – в частности связанных с российскими военными.

В прокуратуре утверждают, что мужчины вместе с сообщницей, Кристиной Пузыревой, для обхода санкций против России использовали две бруклинские компании, SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc.

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Насриддинов и Гольцев использовали компании для покупки электронных компонентов у производителей и дистрибьюторов в США для отправки в Бруклин, а оттуда – подставным компаниям за рубежом, в частности в Турции, Гонконге, Индии, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах. Оттуда они попадали в Россию.

В общем троица продала в Россию товаров на более чем 7 миллионов долларов. Эти компоненты были найдены в российском вооружении, которое использовалось против Украины, причем обвиняемые знали об этом, утверждают прокуроры.

Гольцеву и Насриддинову грозит до 20 лет заключения, приговоры им объявят 10 и 11 декабря соответственно. Пузырева признала себя виновной в феврале и ожидает приговора.

Напомним, в прошлом году на Кипре по запросу США арестовали гражданина РФ и Германии Артура Петрова за незаконный экспорт в Россию американской микроэлектроники военного назначения в нарушение экспортного контроля.