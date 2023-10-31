Укр Рус Eng

Трьох росіян у США звинуватили в контрабанді електроніки для армії РФ на $10 млн

Вівторок, 31 жовтня 2023, 20:12

У суді американського Брукліна оголосили звинувачення громадянину США й двом громадянам Канади російського походження у зв’язку з контрабандою електроніки в Росію в особливо великих розмірах в обхід санкцій.

Про це у вівторок повідомило Міністерство юстиції США, пише "Європейська правда".

Згідно із судовими документами, 52-річного громадянина РФ і Таджикистану Салімджона Насріддінова, який мешкає у США, і 37-річного Ніколая Гольцева й 32-річну Крістіну Пузирьову, які живуть у Канаді, звинувачують у контрабанді, змові з метою порушення санкцій і змові з метою шахрайства.

Насріддінова арештували в Брукліні, а Гольцева й Пузирьову – в готелі на Манхеттені, коли вони приїхали відвідати спільника.

Росіянин і британець допомагали Вексельбергу приховати супер’яхту від санкцій – Мін’юст США

Прокурори Брукліна вимагають взяти обвинувачених під варту до проведення суду, оскільки існує серйозна загроза їхньої втечі.

Слідство вважає, що троє фігурантів використовували дві юридичні особи, зареєстровані в Брукліні, для незаконного постачання, закупівлі й відправки в Росію електроніки подвійного призначення російським підсанкційним компаніям.

За даними прокуратури, протягом року Насріддінов, Гольцев і Пузирьова організували відправлення понад 300 партій заборонених товарів загальною вартістю близько 10 мільйонів доларів США, причому значна їх частина йшла на потреби російської оборони.

Деякі з електронних компонентів та інтегральних схем, які таким чином ввозились у РФ, пізніше виявляли в російській техніці на полі бою в Україні – зокрема в комплексі радіорозвідки "Торн-МДМ", комплексі радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглібськ-2", легкій багатоцільовій керованій ракеті "Изделие 305Е", вертольотах Ка-52, дронах "Орлан-10" і бойових танках Т-72Б3.

У Німеччині арештували підприємця, який міг продати Росії двигуни для дронів "Орлан-10"

Схема працювала так: Гольцев отримував замовлення від російських компаній на придбання товарів у США, після чого, використовуючи псевдо, спілкувався з американськими виробниками й постачальниками.

Насріддінов і Гольцев далі відвантажували товари різним компаніям-посередникам, зокрема в Туреччині, Китаю, Індії та ОАЕ, звідки вони переправлялися в Росію. А Пузирьова керувала численними банківськими рахунками і здійснювала фінансові операції в межах цієї схеми.

Нагадаємо, суд у Нідерландах присудив 56-річному російському підприємцю Дмитрію К. 18 місяців ув’язнення й 200 тисяч євро штрафу за постачання в Росію мікросхем в обхід санкцій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Росія санкції