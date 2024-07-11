Союзники України закуплять до 120 тисяч снарядів калібру 152 мм

Група International Fund for Ukraine (IFU), яка об’єднує союзників Києва на чолі з Великою Британією, підписала угоду про закупівлю артилерійських боєприпасів для України на суму 300 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 387 мільйонів доларів).

Про це 11 липня повідомили в норвезькому уряді, пише "Європейська правда".

Як наголосив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, Україна терміново потребує більше боєприпасів та зброї.

"Разом із Великою Британією та іншими країнами-членами IFU ми надамо велику кількість артилерійських боєприпасів якомога швидше. Це один з багатьох важливих внесків в оборону України", – додав він.

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Як стверджується, вантаж міститиме до 120 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 152 мм. Раніше про поставку цих снарядів говорили Нідерланди, які також входять до International Fund for Ukraine, але не називали кількості й термінів поставки.

Норвегія зазначила, що внесла до IFU усього 1,8 мільярда норвезьких крон (168 мільйонів доларів) із 2022 року.

International Fund for Ukraine – це додатковий механізм фінансування підтримки для України, очолюваний Міноборони Британії, до якого також входять Австралія, Данія, Ісландія, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Ісландія, Литва і Швеція. Ці дев’ять країн загалом внесли до IFU понад мільярд євро.

Нагадаємо, що наприкінці червня до України доставили першу партію боєприпасів у межах чеської ініціативи із закупівлі 800 тисяч снарядів для нашої держави.