Нідерланди анонсували поставку Україні 152-мм снарядів на 350 млн євро

Україна отримає снаряди калібру 152 мм на суму понад 350 мільйонів євро, які будуть виділені з Міжнародного фонду з підтримки України (IFU).

Про це 13 червня оголосило Міністерство оборони Нідерландів, пише "Європейська правда".

У нідерландському оборонному відомстві наголосили, що точну кількість 152-мм снарядів і час доставки не повідомлятимуть із міркувань безпеки.

"Але це одне з найбільших замовлень IFU від міжнародної збройової промисловості", – додали там.

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Міноборони Нідерландів вказує, що в межах попередніх поставок Україна отримувала переважно 155-мм снаряди для гаубиць, але вона також має багато 152-мм гармат.

International Fund for Ukraine – це додатковий механізм фінансування підтримки для України, очолюваний Міноборони Британії, до якого також входять Австралія, Данія, Ісландія, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Ісландія, Литва і Швеція.

Ці дев’ять країн загалом внесли до IFU понад мільярд євро, з них Нідерланди внесли 125 мільйонів євро.

Як повідомлялося, в лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що знайшов 800 тисяч снарядів для постачання в Україну у державах поза межами ЄС та НАТО, при цьому йшлося про боєприпаси калібром 122 мм та 155 мм.

"Чеська ініціатива" зможе забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць.

Більше про неї читайте в статті "Європейської правди".