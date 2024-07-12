У Чорногорії виправдали фігурантів справи про держпереворот з російським слідом

Вищий суд Чорногорії виправдав усіх фігурантів справи про спробу державного перевороту на замовлення з Москви у 2016 році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють чорногорські медіа, серед яких Vijesti.

Суд під головування Зорана Радовича у своєму висновку виправдав Андрію Мандича (теперішнього спікера парламенту), Мілана Кнезевича та інших.

В обґрунтуванні Радович зазначив, що серед усієї виявленої зброї та речових доказів ввезеними до Чорногорії з-за кордону були лише два мобільних телефони.

Реклама:

Факт того, що співпрацюючий свідок Саша Сінделич, був у Москві та зустрічався з координатором злочинного угруповання Едуардом Шишмаковим, визнали недоведеним – зокрема те, що Сінделич їздив до Москви.

Як нагадує балканська служба "Радіо Свобода", загалом у справі проходили 13 осіб, у тому числі громадяни Росії.

Суддя Радович сказав, що для обвинувального вироку потрібна впевненість у фактах, "а такої немає".

"Зброя ніколи не ввозилася до Чорногорії. Обладнання, яке нібито мали застосувати для штурму парламенту, не ввозилося до Чорногорії, а твердження, що спеціальні групи мали стріляти у чорногорську поліцію, не були доведені", – заявив він.

Також суд вирішив, що поїздка Мандича до Москви на запрошення партії Путіна "Єдина Росія" "не мала за собою нічого конспірологічного".

Щодо кількох інших звинувачуваних, які буцімто мали атакувати поліцію і влаштувати безлади під парламентом, суддя зазначив, що вони "люди немолодого віку, щодо яких доведено лише те, що вони в’їхали на територію Чорногорії".

Під час оголошення вироку були присутні лише представники сторони захисту, спецпрокурорів та звинувачуваних не було.

Першим вердиктом у справі у 2019 році усіх підозрюваних, включно з Мандичем і Кнезевичем, визнали винними та засудили до сукупно 70 років позбавлення волі (детально про це – у статті "Повна поразка Росії").

Проте Апеляційний суд Чорногорії скасував вирок першої інстанції у справі про "державний переворот", оскільки нібито "в процесі його ухвалення та в самому вироку були допущені істотні порушення норм кримінального провадження".

У квітні 2024 року у Чорногорії затримали колишнього спецпрокурора, який вів справу про спробу держперевороту.