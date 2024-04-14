У Чорногорії затримали колишнього спецпрокурора, який вів справу про спробу держперевороту

У Чорногорії в неділю за наказом Спеціальної прокуратури був затриманий колишній спецпрокурор Мілівоє Катнич і колишній високопоставлений поліцейський Зоран Лазович за підозрою у створенні злочинної організації та зловживанні службовим становищем.

Інформацію про це Radio Slobodna Evropa підтвердили у Спеціальній прокуратурі, повідомляє "Європейська правда".

Мілівоє Катнич був головним спецпрокурором з 2015 року до 2022 року. Він був головним обвинувачем у справі про спробу державного перевороту в Чорногорії у 2016 році.

Зоран Лазович до березня 2021 року очолював Сектор боротьби з організованою злочинністю Управління поліції, а до 2015 року був високопосадовцем Агентства національної безпеки.

"Катнича та Лазовича арештували через підозру у скоєнні злочинних дій щодо створення злочинної організації та зловживання службовим становищем", – повідомив речник спеціальної прокуратури Вукас Радонич.

Він додав, що арешт відбувся завдяки співпраці прокуратури з Європолом.

"Триває обшук їхніх квартир та інших приміщень у Подгориці, Цетіні, Будві та Бієло Поле, щоб знайти сліди кримінального злочину та предмети, які можуть бути корисними для провадження", – сказав Радонич.

Він додав, що Катнич і Лазович будуть доставлені до спецпрокурора для допиту в установлений законом термін.

Прем'єр-міністр Мілойко Спаїч, коментуючи арешт Катнича і Лазовича, заявив, що дії Спеціальної прокуратури свідчать про "ступінь проникнення організованої злочинності в інститути системи, які були створені за часів колишньої влади".

Зловмисники планували в день парламентських виборів 16 жовтня 2016 року силою захопити парламент Чорногорії, а також викрасти і вбити тодішнього прем’єр-міністра Чорногорії Міло Джукановича.

Організаторів кримінальної групи – громадян Росії, нібито пов'язаних із російськими спецслужбами Едуарда Шишмакова і Владіміра Попова, – заочно засудили до 15 та 12 років позбавлення волі.

Лідери "Демократичного фронту" Андрія Мандич і Мілан Кнежевич отримали по п'ять років кожний.

5 лютого 2021 року Апеляційний суд Чорногорії скасував вирок першої інстанції у справі про "державний переворот", оскільки нібито "в процесі його ухвалення та в самому вироку були допущені істотні порушення норм кримінального провадження".

Рішення суду було ухвалене після того, як до влади в Чорногорії, за підсумками парламентських виборів 2020 року, прийшла коаліція за участі "Демократичного фронту".

Після дострокових парламентських виборів 2023 року партії, що входили до "Демократичного фронту", знов увійшли до керівної коаліції, а один з колишніх лідерів "Демфронту" та фігурант справ про держпереворот, Мандич, був обраний спікером парламенту.

Тепер Мандич називає судовий процес щодо державного перевороту "інсценованим". За його словами, "мафія купила рішення судів" у цій справі.