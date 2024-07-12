В Черногории оправдали фигурантов дела о госперевороте с российским следом

Высший суд Черногории оправдал всех фигурантов дела о попытке государственного переворота по заказу из Москвы в 2016 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают черногорские медиа, среди которых Vijesti.

Суд под председательством Зорана Радовича в своем заключении оправдал Андрию Мандича (нынешнего спикера парламента), Милана Кнезевича и других.

В обосновании Радович отметил, что среди всего обнаруженного оружия и вещественных доказательств ввезенными в Черногорию из-за рубежа были только два мобильных телефона.

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Факт того, что свидетель, который пошел на сотрудничество, Саша Синделич, был в Москве и встречался с координатором преступной группировки Эдуардом Шишмаковым, признали недоказанными – в частности, то, что Синделич ездил в Москву.

Как напоминает балканская служба "Радио Свобода", всего по делу проходили 13 человек, в том числе граждане России.

Судья Радович сказал, что для обвинительного приговора нужна уверенность в фактах, "а ее нет".

"Оружие никогда не ввозилось в Черногорию. Оборудование, которое якобы должны были применить для штурма парламента, не ввозилось в Черногорию, а утверждения, что специальные группы должны были стрелять в черногорскую полицию, не были доказаны", – заявил он.

Также суд решил, что поездка Мандича в Москву по приглашению партии Путина "Единая Россия" "не имела за собой ничего конспирологического".

По поводу нескольких других обвиняемых, которые якобы должны были атаковать полицию и устроить беспорядки под парламентом, судья отметил, что они "люди пожилого возраста, в отношении которых доказано лишь то, что они въехали на территорию Черногории".

Во время оглашения приговора присутствовали только представители стороны защиты, спецпрокуроров и обвиняемых не было.

Первым вердиктом по делу в 2019 году всех подозреваемых, включая Мандича и Кнезевича, признали виновными и приговорили к совокупно 70 годам лишения свободы (подробно об этом – в статье "Полное поражение России").

Однако Апелляционный суд Черногории отменил приговор первой инстанции по делу о "государственном перевороте", поскольку якобы "в процессе его принятия и в самом приговоре были допущены существенные нарушения норм уголовного производства".

В апреле 2024 года в Черногории задержали бывшего спецпрокурора, который вел дело о попытке госпереворота.