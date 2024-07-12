Глава МЗС Британії підтвердив збереження підтримки України, погодженої за попереднього уряду

Міністр закордонних справ у новому уряді Великої Британії Девід Леммі підтвердив, що затверджені попереднім урядом консерваторів плани підтримки України, зокрема щодо обсягів фінансування, залишаються чинними.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді" у Вашингтоні.

На уточнювальне питання з приводу того, що політика та підходи Великої Британії щодо України за уряду лейбористів будуть збережені, Леммі відповів ствердно та підкреслив, що це "не просто слова, це дії".

"Ми вже ухвалили рішення виділити фінансування для України у розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів (обіцяних Україні попереднім урядом. – ЄП), тобто понад 3,5 млрд євро не лише цьогоріч, а й щороку до 2030 року, і далі – так довго, як це буде потрібно. Це внесок британського уряду та британського народу у вашу боротьбу", – сказав він.

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Зазначимо, це співпадає із зобов’язаннями попереднього уряду Британії.

Девід Леммі також сказав, що в уряді думають над запитом України щодо дозволу застосовувати крилаті ракети Storm Shadow вглиб території Росії.

Повний текст інтерв'ю читайте тут: Про Storm Shadow по Росії, допомогу ЗСУ та неприйнятні ідеї Путіна