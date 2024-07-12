Про Storm Shadow по Росії, допомогу ЗСУ та неприйнятні ідеї Путіна: Інтерв’ю нового очільника МЗС Британії

Зустріч очільників зовнішньополітичних відомств США та Британії під час саміту НАТО у Вашингтоні. Фото AFP/East News

Рівно тиждень тому у Великій Британії докорінно змінилася влада. Консерватори, що керували країною понад 13 років, пішли в опозицію, а лейбористи на чолі з Кіром Стармером отримали абсолютну більшість та сформували уряд.

Що це означає для України? Чи буде нова британська влада настільки ж сміливою у підтримці України у часи війни, як її попередники? Щоби відповісти на ці питання, "Європейська правда" на полях саміту НАТО коротко поговорила з Девідом Леммі – новим британським міністром закордонних справ.

Його головний сигнал: підтримка з боку Британії лишається незмінною. Зокрема, Лондон підтвердив обсяги допомоги для ЗСУ. Утім, у деталях досі лишається невизначеність. Головне питання – чи буде готова нова британська влада зробити крок далі за попередників у дозволі бити вглиб Росії. Сигнали з цього приводу – позитивні, але обережні.

Деталі читайте в інтерв’ю.

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– За роки правління консерваторів ми звикли до того, що уряд Великої Британії є лідером у підтримці України. Що змінює для нас прихід нової влади уряду лейбористів?

– Абсолютно нічого.

Велика Британія завжди була в авангарді підтримки України, а останні 2,5 року ця підтримка була двопартійною. Ось чому новий прем’єр Кір Стармер подорожував до України (Стармер був у Києві у 2023 році. – ЄП). Я також був в Україні кілька місяців тому, перед виборами.

Ми чітко заявляємо, що підтримуємо перемогу України у війні. І ми надамо вам фінансову, військову та гуманітарну допомогу, необхідну для вашого успіху в цій боротьбі, для протистояння новому фашистському імперіалізму Владіміра Путіна та російській агресії.

Саме тому у перші ж вихідні на посаді міністра я відвідав Польщу та Швецію – країни, які дійсно розуміють, що таке російська агресія. Для мене також було важливо зустрітися в Бучі з сім'ями, які втратили своїх близьких, поспілкуватися зі звичайними громадянами, які борються з агресією.

Найближчими днями я знову приїду в Україну, щоб продемонструвати свою солідарність.

– Отже, політика та підходи Великої Британії щодо України будуть збережені?

– Так, і це не просто слова. Це дії!

Ми вже ухвалили рішення виділити фінансування для України у розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів (обіцяних Україні попереднім урядом. – ЄП), тобто понад 3,5 млрд євро не лише цьогоріч, а й щороку до 2030 року, і далі – так довго, як це буде потрібно (прим. ЄП: це збігється із зобов’язаннями попереднього уряду Британії).

Це внесок британського уряду та британського народу у вашу боротьбу.

– Ми цінуємо допомогу Британії за її готовність йти далі за інших партнерів. Наприклад, у дозволі завдавати ударів по російській території. Чи збережеться цей підхід?

– Міжнародне право дає вам право на самооборону. Отже, це має визначити Україна.

Ми під час цього саміту НАТО обговорювали також оперативні деталі з міністром Кулебою і президентом Зеленським, але ці розмови мають лишатися непублічними. Путіну не варто знати про наші наміри.

Але ви праві: для того щоби бути здатною до самозахисту, Україна потребує новітнього озброєння. Також важливим є те, що Велика Британія часто була лідером у дискусіях серед союзників.

– Чи можемо ми бити ракетами Storm Shadow по віддалених російських аеропортах? Цей намір не є секретом – Україна публічно поставила питання про це на зустрічах під час саміту НАТО.

– Я чув, що сказав пан Зеленський. Він поділився з нами деякими думками, над якими ми зараз розмірковуємо.

Повторюся: я підтримую право України на самооборону. Особливо зараз, після жорстокої атаки на дитячу лікарню ("Охматдит").

– Маю уточнити, бо це важливо. США обмежують використання своєї зброї в РФ лише прикордонними регіонами. Чи дозволяє Британія бити далі?

– Я не коментуватиму рішення США; а що стосується Великої Британії, то ми в останні дні обговорювали це з президентом Зеленським, і ми взяли на себе зобов'язання проаналізувати, зважити деякі ідеї.

Але я не буду вдаватися в оперативні рішення, і для цього є дуже серйозні причини.

– Чому союзники бояться? І чи не боїтеся ви відповіді Росії?

– Я не хочу говоритиму про інших союзників, але маю визнати те, що дуже гостро прозвучало тут, на саміті, під час дискусії щодо винищувачів F-16. Зараз ці винищувачі у вас вже є, але якби ви отримали їх рік тому, коли ви про них просили – Україна вже просунулася би набагато далі. Вчасне надання правильного озброєння є дійсно дуже важливим.

Війна і агресія, яку розпочала Росія, жорстокі. Але це європейська війна. Україна воює від імені Європи!

Путін становить системний ризик для європейської безпеки, тому має бути непохитна підтримка України з боку всього Альянсу.

Бо якщо ми дозволимо диктаторам і авторитарним лідерам вторгатися до своїх менших сусідів, і якщо Путін виграє цю битву, то, боюся, під загрозою опиниться безпека усієї світової спільноти.

– Британія є лідером на морі та у військово-морській промисловості. Чи варто очікувати, що ви візьмете лідерство в модернізації нашого флоту?

– Ми вже обговорювали це питання тут, на саміті.

Дійсно, ми є великою морською державою, у нас найкращі у світі військово-морські сили, і ми готові надати будь-яку підтримку, яка потрібна Україні, щоб виграти цю битву і на морі.

Ваші успіхи в Чорному морі вже зараз вражають, але в найближчі місяці потрібно зробити ще більше, і ми готові допомогти Україні зробити ще більше, ми відкриті до цього обговорення.

– І останнє питання – про наше членство в НАТО. Чи правильно я розумію, що до закінчення війни Україна навряд чи зможе вступити до НАТО?

– Ми не знаємо, коли закінчиться війна. Війна закінчиться тоді, коли піде Путін, і я не хочу робити прогнози щодо того, коли це станеться.

Але я чув промову Путіна кілька тижнів тому, і те, що він пропонує в якості миру – це капітуляція України.

Це неприйнятно, це не обговорюється.

Я розумію, що зараз відбувається кривава боротьба за майбутнє України. Можу лише повторити, що Сполучене Королівство та інші члени НАТО підтримують Україну в цій боротьбі.

Але ця війна, на жаль, триватиме ще багато місяців.

– Але моє питання було про членство в НАТО. Чи можливо стати членом Альянсу до закінчення війни?

– Формулювання, яке затвердив Альянс щодо вашого членства, – це те формулювання, якого ми будемо дотримуватися. Ваш шлях до НАТО – це незворотний шлях.

Говорив Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди",

з Вашингтона