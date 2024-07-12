Глава МИД Британии подтвердил сохранение поддержки Украины, согласованной при предыдущем правительстве

Министр иностранных дел в новом правительстве Великобритании Дэвид Лэмми подтвердил, что утвержденные предыдущим правительством консерваторов планы поддержки Украины, в частности относительно объемов финансирования, остаются в силе.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде" в Вашингтоне.

На уточняющий вопрос по поводу того, что политика и подходы Великобритании в отношении Украины при правительстве лейбористов будут сохранены, Лэмми ответил утвердительно и подчеркнул, что это "не просто слова, это действия".

"Мы уже приняли решение выделить финансирование для Украины в размере 3 млрд фунтов стерлингов (обещанных Украине предыдущим правительством. – ЕП), то есть более 3,5 млрд евро не только в этом году, но и ежегодно до 2030 года, и дальше – так долго, как это потребуется. Это вклад британского правительства и британского народа в вашу борьбу", – сказал он.

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Отметим, это совпадает с обязательствами предыдущего правительства Британии.

Дэвид Лэмми также сказал, что в правительстве думают над запросом Украины о разрешении применять крылатые ракеты Storm Shadow вглубь территории России.

Полный текст интервью читайте здесь: О Storm Shadow по России, помощи ВСУ и неприемлемых идеях Путина.