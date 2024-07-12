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У Польщі розбився військовий літак, пілот загинув

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Новини — П'ятниця, 12 липня 2024, 17:09 — Олег Павлюк

У польській Гдині вдень 12 липня розбився навчально-бойовий літак М-346, пілот загинув на місці.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Літак, що належав до 4-го авіаційного навчального крила, відпрацьовував маневри для підготовки до суботнього авіашоу – святкування 30-ї річниці Гдинянської бригади морської авіації.

У певний момент літак почав пікірувати. Пілоту – єдиному, хто був на борту – не вдалося уникнути зіткнення з землею, він розбився об асфальт.

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Очевидці повідомляли про стовп диму, який піднімався з місця падіння. Наразі пожежу на місці загасили.

Речник Головного командування Збройних сил Польщі Марек Павляк повідомив RMF FM, що за штурвалом перебував "дуже досвідчений" пілот.

Обставини катастрофи розслідуватиме Національна комісія з розслідування авіаційних подій. Причини падіння М-346 наразі не відомі. У зв'язку з катастрофою авіашоу скасували.

Минулого тижня повідомлялось, що військовий штурмовик Су-25 упав поблизу військової бази в селі Дісвелі Болніського муніципалітету Грузії, пілот не вижив.

Перед тим у передмісті Варшави зазнав аварії легкомоторний літак пожежно-рятувальної служби, пілот вижив.

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Польща інциденти
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