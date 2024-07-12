У Польщі розбився військовий літак, пілот загинув

У польській Гдині вдень 12 липня розбився навчально-бойовий літак М-346, пілот загинув на місці.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Літак, що належав до 4-го авіаційного навчального крила, відпрацьовував маневри для підготовки до суботнього авіашоу – святкування 30-ї річниці Гдинянської бригади морської авіації.

У певний момент літак почав пікірувати. Пілоту – єдиному, хто був на борту – не вдалося уникнути зіткнення з землею, він розбився об асфальт.

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Wojskowy samolot M-346 Bielik rozbił się na lotnisku w Gdyni.



film. za fb/Gdynia112/ Kornelia Łapkin pic.twitter.com/g9vXV5kfiW – Remiza.pl (@remizacompl) July 12, 2024

Очевидці повідомляли про стовп диму, який піднімався з місця падіння. Наразі пожежу на місці загасили.

‼️Wypadek samolotu w Gdyni. W Kosakowie rozbił się samolot w czasie przygotowań do pokazów lotniczych. Zdjęcie od naszego słuchacza. pic.twitter.com/MO2jcAGze9 – Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) July 12, 2024

Речник Головного командування Збройних сил Польщі Марек Павляк повідомив RMF FM, що за штурвалом перебував "дуже досвідчений" пілот.

Обставини катастрофи розслідуватиме Національна комісія з розслідування авіаційних подій. Причини падіння М-346 наразі не відомі. У зв'язку з катастрофою авіашоу скасували.

Минулого тижня повідомлялось, що військовий штурмовик Су-25 упав поблизу військової бази в селі Дісвелі Болніського муніципалітету Грузії, пілот не вижив.

Перед тим у передмісті Варшави зазнав аварії легкомоторний літак пожежно-рятувальної служби, пілот вижив.