В Грузії розбився Су-25, загинув грузинський військовий

Військовий штурмовик Су-25 упав поблизу військової бази в селі Дісвелі Болніського муніципалітету Грузії.

Про це повідомила грузинська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Пілоту не вдалося катапультуватися, він загинув. Інформацію про це підтвердив представник мера Болніського муніципалітету Дмитро Модебадзе.

Трагічний інцидент стався під час планових військових навчань із авіаційною складовою.

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За інформацією Міністерства оборони, загинув пілот Сил оборони Кахабер Зурабашвілі.

Відповідні служби Міноборони розслідують причину інциденту. Міністерство оборони висловило співчуття у зв'язку з трагічним випадком сім'ї та близьким загиблого льотчика.

У Міністерстві оборони Грузії раніше повідомляли про модернізацію та оновлення літаків Су-25. Роботи виконували фахівці науково-технічного центру "Дельта" і компанії "Тбілавіамшені".

Напередодні на півдні Норвегії в районі містечка Уппдал впав і загорівся легкомоторний літак, пілота встигли врятувати свідки події.

У неділю неподалік від Парижа розбився легкий літак, усі троє людей на борту загинули.