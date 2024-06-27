Під Варшавою розбився літак пожежно-рятувальної служби

У передмісті Варшави зазнав аварії легкомоторний літак пожежно-рятувальної служби, пілот вижив.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Аварія сталася вдень 27 червня в районі населеного пункту Белява, що у південно-східному передмісті польської столиці. На місце події вирушили медичний та військовий гелікоптер.

За попередньою інформацією, літак почав аварійну посаду у полі і вона вийшла не зовсім успішною. На місце події вирушили медичний та військовий гелікоптер.

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Пілот зміг самостійно вибратися з апарату і був притомним на час приїзду медиків, його госпіталізували. Причини аварії поки невідомі.

Нагадаємо, на початку червня у Португалії під час авіашоу на базі Повітряних сил два літаки зіткнулися у повітрі, внаслідок чого пілот з Іспанії загинув.

У США наприкінці травня розбився винищувач F-35, а у Британії під час меморіального польоту впав літак Spitfire.