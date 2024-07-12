У Лозанні обвалилось будівельне риштовання: двоє загиблих

У місті Прії, що в західному передмісті Лозанни, вранці в п’ятницю, 12 липня, частково обвалилось риштовання, в результаті чого щонайменше двоє людей загинули.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SRF.

Нещасний випадок стався близько 9:30 ранку за місцевим часом на будівельному майданчику, де добудовують 60-метрову дерев'яну висотку до західної частини місцевого торгового центру.

За словами очевидців, вантажний підйомник впав і зніс із собою все риштування на північній стороні будівлі. У результаті значна частина риштування обвалилася.

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Фото: DPA

На місце події прибули поліція, рятувальні служби та пожежна бригада.

Двох людей оголосили загиблими, щонайменше четверо отримали серйозні поранення. За повідомленням поліції, один важко поранений був доставлений до лікарні гелікоптером.

Речник поліції кантону Во Жан-Крістоф Сотерель заявив, що загалом постраждали близько десятка людей. "Це попередня оцінка. Є ще люди, які зникли безвісти. Деякі з них вважаються зниклими безвісти", – додав він.

Минулого місця двоє людей загинули внаслідок вибухів у підземному гаражі багатоквартирного будинку на півночі Швейцарії, ще 11 отримали легкі поранення.