Вибухи у гаражі багатоквартирного будинку в Швейцарії: 2 загинули, 11 постраждали

Двоє людей загинули внаслідок вибухів у підземному гаражі багатоквартирного будинку на півночі Швейцарії, ще 11 отримали легкі поранення.

Як пише "Європейська правда", про це інформує AP.

Вибухи прогриміли в районі Нуссбаумен невеликого містечка Оберзіггенталь, що на північний захід від Цюріха, близько 19:00 у четвер.

AP

Поліція кантону Аргау повідомила, що вони, ймовірно, були спричинені нещасним випадком, але не надала подробиць.

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За даними швейцарських ЗМІ, вибухи спричинили велику хмару диму, яку було видно здалеку, і їх були чутно далеко за межами міста.

За словами правоохоронців, вогонь в якийсь момент поширився на кілька поверхів будівлі. Водночас мешканців кількох будинків евакуювали.

Повідомляли, що 13 червня у бельгійському місті Антверпен стався сильний вибух у житловому будинку на верхніх поверхах, відомо про одного загиблого.

Нагадаємо, у Румунії минулого тижня стався потужний вибух в магазині будівельних товарів, постраждали 13 осіб.

У Польщі на початку тижня стався вибух на збройовому заводі, служби поки не бачать "іноземного сліду" у цій події.