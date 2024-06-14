Вибухи у гаражі багатоквартирного будинку в Швейцарії: 2 загинули, 11 постраждали
Новини — П'ятниця, 14 червня 2024, 14:43 —
Двоє людей загинули внаслідок вибухів у підземному гаражі багатоквартирного будинку на півночі Швейцарії, ще 11 отримали легкі поранення.
Як пише "Європейська правда", про це інформує AP.
Вибухи прогриміли в районі Нуссбаумен невеликого містечка Оберзіггенталь, що на північний захід від Цюріха, близько 19:00 у четвер.
Поліція кантону Аргау повідомила, що вони, ймовірно, були спричинені нещасним випадком, але не надала подробиць.
За даними швейцарських ЗМІ, вибухи спричинили велику хмару диму, яку було видно здалеку, і їх були чутно далеко за межами міста.
За словами правоохоронців, вогонь в якийсь момент поширився на кілька поверхів будівлі. Водночас мешканців кількох будинків евакуювали.
Повідомляли, що 13 червня у бельгійському місті Антверпен стався сильний вибух у житловому будинку на верхніх поверхах, відомо про одного загиблого.
Нагадаємо, у Румунії минулого тижня стався потужний вибух в магазині будівельних товарів, постраждали 13 осіб.
У Польщі на початку тижня стався вибух на збройовому заводі, служби поки не бачать "іноземного сліду" у цій події.