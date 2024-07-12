В Лозанне обвалились строительные леса: двое погибших

В городе Прийи, что в западном пригороде Лозанны, утром в пятницу, 12 июля, частично обвалились строительные леса, в результате чего по меньшей мере два человека погибли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SRF.

Несчастный случай произошел около 9:30 утра по местному времени на строительной площадке, где достраивают 60-метровую деревянную высотку к западной части местного торгового центра.

По словам очевидцев, грузовой подъемник упал и снес с собой все леса на северной стороне здания. В результате значительная часть лесов обвалилась.

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Фото: DPA

На место происшествия прибыли полиция, спасательные службы и пожарная бригада.

Двух человек объявили погибшими, по меньшей мере четверо получили серьезные ранения. По сообщению полиции, один тяжело раненый был доставлен в больницу вертолетом.

Представитель полиции кантона Во Жан-Кристоф Сотерель заявил, что всего пострадали около десятка человек. "Это предварительная оценка. Есть еще люди, которые пропали без вести. Некоторые из них считаются пропавшими без вести", – добавил он.

В прошлом месте два человека погибли в результате взрывов в подземном гараже многоквартирного дома на севере Швейцарии, еще 11 получили легкие ранения.