Лукашенко заявив про "ліквідацію напруги" на кордоні з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко в суботу прибув на нараду у район неподалік від українського кордону і заявив, що наказує відвести білоруські війська, бо напругу ліквідовано.

Про це повідомило білоруське державне агентство BELTA, пише "Європейська правда".

Лукашенко заявив, що напруженість на кордоні з Україною ліквідовано нібито після значної ескалації обстановки деякий час тому, на що білоруська сторона "змушена була реагувати".

"Після нашої певної роботи українці свої збройні сили і додаткові війська, які вони перекинули до нашого кордону, від кордону відвели і взагалі вивели із зони білорусько-українського кордону", – заявив Лукашенко.

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"Зараз у нас ускладнень ніяких немає з українцями, і я сподіваюся, що і не буде", – додав він.

Лукашенко доручив відвести війська на південних кордонах у місця постійної дислокації. "Не повинно бути жодних зайвих заходів", – сказав він.

Нагадаємо, Центр національного спротиву раніше повідомив, що отримав інформацію, що білоруські силові відомства готуються провести так звані операції під чужим прапором в прикордонній зоні з Україною з метою показати китайським колегам свої можливості.

20 червня Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що фіксує збільшення угруповання українських військових на кордоні з Україною, українські прикордонники наголосили, що Сили оборони здійснюють захист суверенної території від агресора і жодних провокацій у цьому немає.

6 липня стало відомо, що китайські військові прибули до Білорусі для участі у спільних антитерористичних навчаннях. А 12 липня до Білорусі прибула китайська військова делегація Об'єднаних сил матеріально-технічного забезпечення армії Китаю, сторони обговорювали співробітництво в галузі тилового забезпечення військ.