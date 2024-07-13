Лукашенко заявил о "ликвидации напряжения" на границе с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу прибыл на совещание в район неподалеку от украинской границы и заявил, что приказывает отвести белорусские войска, потому что напряжение ликвидировано.

Об этом сообщило белорусское государственное агентство BELTA, пишет "Европейская правда".

Лукашенко заявил, что напряженность на границе с Украиной ликвидировано якобы после значительной эскалации обстановки некоторое время назад, на что белорусская сторона "вынуждена была реагировать".

"После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы", – заявил Лукашенко.

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"Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет", – добавил он.

Лукашенко поручил отвести войска на южных границах в места постоянной дислокации. "Не должно быть никаких лишних мер", – сказал он.

Напомним, Центр национального сопротивления ранее сообщил, что получил информацию, что белорусские силовые ведомства готовятся провести так называемые операции под чужим флагом в приграничной зоне с Украиной с целью показать китайским коллегам свои возможности.

20 июня Госпогранкомитет Беларуси заявил, что фиксирует увеличение группировки украинских военных на границе с Украиной, украинские пограничники подчеркнули, что Силы обороны осуществляют защиту суверенной территории от агрессора и никаких провокаций в этом нет.

6 июля стало известно, что китайские военные прибыли в Беларусь для участия в совместных антитеррористических учениях. А 12 июля в Беларусь прибыла китайская военная делегация Объединенных сил материально-технического обеспечения армии Китая, стороны обсуждали сотрудничество в области тылового обеспечения войск.