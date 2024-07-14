Служба безпеки евакуювала скривавленого Дональда Трампа після інциденту на зустрічі з виборцями

На передвиборчому мітингу у США стався інцидент, під час якого постраждав експрезидент та претендент на перемогу на виборах 2024 року Дональд Трамп.

Про це повідомляють журналісти, що перебували на місці події, підкреслюючи, що деталі досі лишаються невідомі.

Подія відбулася у невеличкому селищі Батлер в Пенсильванії, розташованому на північ від Пітсбурга.

Під час виступу політика з трибун пролунало кілька гучних звуків. Як кажуть очевидці, вони були схожі на постріли. Трамп впав. Як повідомляє CNN, політика відразу прикрили охоронці, а коли піднявся – у нього було помітно скривавлене обличчя.

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Кандидата відразу відвели у кортеж і вивезли з місця події.

Наразі офіційно не підтверджено ані походження звуків, ані характер пошкоджень політика, але New York Times зазначає, що охорона кричала людям, щоби ті пригнулися, а згодом на трибунах затримали і вивели звідти чоловіка.

Як відомо, Трамп та чинний президент Джо Байден мають стати основними суперниками на виборах в листопаді 2024 року. Водночас, дедалі більше демократів публічно закликають Байдена знятись з виборів.

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