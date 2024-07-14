Охрана эвакуировала окровавленного Трампа после инцидента на встрече с избирателями

На предвыборном митинге в США произошел инцидент, во время которого пострадал экс-президент и претендент на победу на выборах 2024 года Дональд Трамп.

Об этом сообщают журналисты, находившиеся на месте происшествия, подчеркивая, что детали до сих пор остаются неизвестными.

Событие произошло в небольшом поселке Батлер в Пенсильвании, расположенном к северу от Питсбурга.

Во время выступления политика с трибун прозвучало несколько громких звуков. Как говорят очевидцы, они были похожи на выстрелы. Трамп упал. Как сообщает CNN, политика сразу прикрыли охранники, а когда поднялся – у него было заметно окровавленное лицо.

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Кандидата сразу отвели в кортеж и вывезли с места происшествия.

Пока официально не подтверждено ни происхождение звуков, ни характер повреждений политика, но New York Times отмечает, что охрана кричала людям, чтобы те пригнулись, а затем на трибунах задержали и вывели оттуда мужчину.

Как известно, Трамп и действующий президент Джо Байден должны стать основными соперниками на выборах в ноябре 2024 года. В то же время, все больше демократов публично призывают Байдена сняться с выборов.

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