Охрана эвакуировала окровавленного Трампа после инцидента на встрече с избирателями
На предвыборном митинге в США произошел инцидент, во время которого пострадал экс-президент и претендент на победу на выборах 2024 года Дональд Трамп.
Об этом сообщают журналисты, находившиеся на месте происшествия, подчеркивая, что детали до сих пор остаются неизвестными.
Событие произошло в небольшом поселке Батлер в Пенсильвании, расположенном к северу от Питсбурга.
Во время выступления политика с трибун прозвучало несколько громких звуков. Как говорят очевидцы, они были похожи на выстрелы. Трамп упал. Как сообщает CNN, политика сразу прикрыли охранники, а когда поднялся – у него было заметно окровавленное лицо.
Кандидата сразу отвели в кортеж и вывезли с места происшествия.
Пока официально не подтверждено ни происхождение звуков, ни характер повреждений политика, но New York Times отмечает, что охрана кричала людям, чтобы те пригнулись, а затем на трибунах задержали и вывели оттуда мужчину.
Как известно, Трамп и действующий президент Джо Байден должны стать основными соперниками на выборах в ноябре 2024 года. В то же время, все больше демократов публично призывают Байдена сняться с выборов.
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