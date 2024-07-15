На війні в Україні загинув доброволець з Грузії

В Україні загинув доброволець з Грузії Зураб Іашвілі, який отримав поранення в ході бойових дій.

Про це у Facebook повідомив інший грузинський доброволець Вано Надірадзе, пише "Європейська правда".

За його словами, Іашвілі помер у Львівському військовому госпіталі після поранення.

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"Ще один грузинський боєць загинув в Україні. Він довго мучився після поранення, але, на жаль, не вижив, помер у військовому госпіталі у Львові. Слава твоєму геройському духу, брате!" – написав Надірадзе.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло понад 60 грузинських добровольців.

Наприкінці червня в ході бойових дій в Луганській області загинув естонець Мартін Яагер, який воював у лавах Сил оборони України.

В українському добровольчому підрозділі "Чорний орел" 7 травня повідомили про загибель двох своїх бійців із Грузії – Давида Гогадзе і Бесо Ломідзе.