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На війні в Україні загинули ще двоє грузинських добровольців

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Новини — Вівторок, 7 травня 2024, 21:30 — Олег Павлюк

Ще двоє громадян Грузії, які як добровольці стали на захист України після початку повномасштабної війни Росії, загинули внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У добровольчому підрозділі "Чорний орел" 7 травня повідомили про загибель двох своїх бійців – Давида Гогадзе і Бесо Ломідзе.

"Загін "Чорний орел" висловлює співчуття родинам, які зазнали великої втрати. Боротьба триває до останньої краплі крові, до останнього подиху!" – додали там.

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Багато грузинських добровольців воюють в Україні з найперших днів повномасштабного російського вторгнення. За непідтвердженою інформацією, яку наводить "Эхо Кавказа", їхня кількість сягає 1500.

На боці України грузинські бійці воюють, зокрема, у складі чотирьох підрозділів – "Грузинський легіон", "Кавказький легіон", "Тбілісі" і "Чорний орел". З початку повномасштабного вторгнення Росії відомо про загибель понад 60 грузинських бійців.

Напередодні стало відомо, що на Авдіївському напрямку загинув боєць грузинського добровольчого підрозділу "Чорний орел" Сосо Гугутішвілі.

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Війна з РФ Грузія
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