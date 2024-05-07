На війні в Україні загинули ще двоє грузинських добровольців

Ще двоє громадян Грузії, які як добровольці стали на захист України після початку повномасштабної війни Росії, загинули внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У добровольчому підрозділі "Чорний орел" 7 травня повідомили про загибель двох своїх бійців – Давида Гогадзе і Бесо Ломідзе.

"Загін "Чорний орел" висловлює співчуття родинам, які зазнали великої втрати. Боротьба триває до останньої краплі крові, до останнього подиху!" – додали там.

Реклама:

Багато грузинських добровольців воюють в Україні з найперших днів повномасштабного російського вторгнення. За непідтвердженою інформацією, яку наводить "Эхо Кавказа", їхня кількість сягає 1500.

На боці України грузинські бійці воюють, зокрема, у складі чотирьох підрозділів – "Грузинський легіон", "Кавказький легіон", "Тбілісі" і "Чорний орел". З початку повномасштабного вторгнення Росії відомо про загибель понад 60 грузинських бійців.

Напередодні стало відомо, що на Авдіївському напрямку загинув боєць грузинського добровольчого підрозділу "Чорний орел" Сосо Гугутішвілі.