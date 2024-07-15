На войне в Украине погиб доброволец из Грузии

В Украине погиб доброволец из Грузии Зураб Иашвили, получивший ранения в ходе боевых действий.

Об этом в Facebook сообщил другой грузинский доброволец Вано Надирадзе, пишет "Европейская правда".

По его словам, Иашвили умер во Львовском военном госпитале после ранения.

Реклама:

"Еще один грузинский боец погиб в Украине. Он долго мучился после ранения, но, к сожалению, не выжил, умер в военном госпитале во Львове. Слава твоему геройскому духу, брат!" – написал Надирадзе.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибло более 60 грузинских добровольцев.

В конце июня в ходе боевых действий в Луганской области погиб эстонец Мартин Яагер, который воевал в рядах Сил обороны Украины.

В украинском добровольческом подразделении "Черный орел" 7 мая сообщили о гибели двух своих бойцов из Грузии – Давида Гогадзе и Бесо Ломидзе.