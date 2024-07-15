Президент розкрив плани зустрічей радників для підготовки нового Саміту миру

Президент України Володимир Зеленський розповів про заплановані зустрічі радників, які стосуватимуться ключових пунктів його "формули миру" і, як він сподівається, наблизять другий Саміт миру.

Про це він сказав під час зустрічі з українськими журналістами в Києві в понеділок, 15 липня, передає кореспондент "Європейської правди".

За словами президента, в кінці липня – на початку серпня буде перша зустріч на рівні радників з безпеки, де обговорюватимуть питання енергетичної безпеки. Зустріч відбудеться в Катарі.

В серпні буде зустріч в Туреччині щодо вільного мореплавства, де обговорюватимуть питання продовольчої безпеки.

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У вересні відбудеться зустріч в Канаді щодо гуманітарного напрямку, зокрема, обміну полонених і повернення викрадених РФ дітей.

За підсумками усіх зустрічей мають бути розроблені відповідні плани, додав Зеленський.

"Після цих трьох пунктів, якщо вони спрацюють, буде готовий повністю план реалізації всіх пунктів, і я ставив завдання, щоб у листопаді у нас був повністю готовий план для другого саміту. З нашого боку, з боку партнерів, я вважаю, все буде зроблено. Ми будемо готові максимально наблизити другий саміт, і я вважаю, що представники Росії мають бути присутніми на другому саміті", – сказав президент.

Нагадаємо, учасники Глобального саміту миру, що проходив у червні у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру.

Наприкінці червня Зеленський заявляв, що очікує з липня на "нову конкретику" заради миру за підсумками першого установчого Саміту миру.

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