Зеленський пообіцяв з липня "нову конкретику" заради миру

Президент України Володимир Зеленський очікує з липня на "нову конкретику" заради миру за підсумками першого установчого Саміту миру, що відбувся у Швейцарії 15-16 червня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні у вівторок.

За його словами, є вже восьмий учасник, що приєднався до спільного рішення Саміту миру, яким стала Гаяна, і тиск на Росію "заради чесного закінчення війни" продовжується.

"Готуємо робочі групи. Вже з липня нова конкретика заради миру", – зазначив Зеленський.

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Днями повідомляли, що Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) збирається ухвалити резолюцію, в якій закріпить рішення першого установчого Саміту миру, що відбувся у Швейцарії 15-16 червня.

Нагадаємо, учасники Глобального саміту миру, що проходив у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру.

В Офісі президента кажуть, що підсумковий документ Глобального саміту миру у Швейцарії можуть підтримати додаткові країни, які ще не приєднувались до нього.

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