Президент раскрыл планы встреч советников для подготовки нового Саммита мира

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о запланированных встречах советников, которые будут касаться ключевых пунктов его "формулы мира" и, как он надеется, приблизят второй Саммит мира.

Об этом он сказал во время встречи с украинскими журналистами в Киеве в понедельник, 15 июля, передает корреспондент "Европейской правды".

По словам президента, в конце июля – начале августа будет первая встреча на уровне советников по безопасности, где будут обсуждать вопросы энергетической безопасности. Встреча состоится в Катаре.

В августе состоится встреча в Турции по свободному мореплаванию, где будут обсуждать вопросы продовольственной безопасности.

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А в сентябре состоится встреча в Канаде по гуманитарному направлению, в частности, обмену пленных и возвращению похищенных РФ детей.

По итогам всех встреч должны быть разработаны соответствующие планы, добавил Зеленский.

"После этих трех пунктов, если они сработают, будет готов полностью план реализации всех пунктов, и я ставил задачу, чтобы в ноябре у нас был полностью готов план для второго саммита. С нашей стороны, со стороны партнеров, я считаю, все будет сделано", – сказал президент.

"Мы будем готовы максимально приблизить второй саммит, и я считаю, что представители России должны присутствовать на втором саммите", – продолжил он.

Напомним, участники Глобального саммита мира, проходившего в июне в Швейцарии, обнародовали совместное коммюнике об основах мира.

В конце июня Зеленский заявлял, что ожидает с июля "новой конкретики" ради мира по итогам первого учредительного Саммита мира.

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