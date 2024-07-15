У Польщі розслідують інцидент із групою молодих людей, які плювали та обзивали польських військових, що несуть службу на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У понеділок у мережі з'явилися кадри з місця події, яка трапилася у ніч на 14 липня поблизу села Вичулки Підляського воєводства.

На відео видно, як група із близько 20 молодих людей уночі ходить посеред дороги, вигукуючи вульгарні гасла в бік військових, а також демонструючи нецензурні жести. Далі публікуємо відео, що містить лайку польською мовою та вульгарні жести.

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Zdarzenie miało miejsce około północy w nocy z soboty na niedzielę w okolicach miejscowości Wyczółki w powiecie siemiatyckim. Jak widać na nagraniu, na drodze żołnierzy stanęła grupa osób. Gdy policjanci udali się na miejsce, nie było już nikogo. Na drugi dzień… pic.twitter.com/TrPM5wcFPI – WarNewsPL (@WarNewsPL1) July 15, 2024

"Серед іншого, відбулося порушення тілесної недоторканності військовослужбовців, плювали на їхню форму, робили образливі жести та вигукували вульгарні гасла", – повідомило Міністерство оборони Польщі.

Прикордонна служба, військова поліція та поліція були негайно поінформовані про інцидент і проводять розслідування. Наразі допитано 17 осіб – усі представники військових.

З цього приводу висловився глава Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш, який направив лист міністру юстиції Адаму Боднару.

"Не можна допустити, щоб солдатів, які захищають польські кордони і дбають про безпеку Батьківщини, ображали і в будь-який спосіб нападали на них. Служби відреагували рішуче і оперативно на скандальну поведінку групи осіб щодо солдатів і офіцерів на кордоні з Білоруссю", – заявив він, додавши, що звернувся до міністра юстиції з проханням взяти цю справу під особливий нагляд.

Військові подали рапорт про інцидент в неділю вранці, розповів речник поліції Підляшшя Томаш Крупа. Зі свідчень, які були надані поліції, випливає, що одного з військових облювала та облила пивом одна із учасниць групи молоді.

Нагадаємо, Польща суттєво збільшила кількість військових на кордоні з Білоруссю через спроби режиму Лукашенка за допомогою мігрантів чинити тиск на країну.

Нещодавно стало відомо, що Польща сподівається залучити прикордонників і поліцейських з Фінляндії, Німеччини та Греції для патрулювання кордону з Білоруссю.