В Польше расследуют инцидент с группой молодых людей, которые плевали и обзывали польских военных, несущих службу на границе с Беларусью.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В понедельник в сети появились кадры с места происшествия, которое случилось в ночь на 14 июля вблизи села Вычулки Подляского воеводства.

На видео видно, как группа из около 20 молодых людей ночью ходит посреди дороги, выкрикивая вульгарные лозунги в сторону военных, а также демонстрируя нецензурные жесты. Далее публикуем видео, содержащее брань на польском языке и вульгарные жесты.

Реклама:

🇵🇱🇧🇾

Update👇



Zdarzenie miało miejsce około północy w nocy z soboty na niedzielę w okolicach miejscowości Wyczółki w powiecie siemiatyckim. Jak widać na nagraniu, na drodze żołnierzy stanęła grupa osób. Gdy policjanci udali się na miejsce, nie było już nikogo. Na drugi dzień… pic.twitter.com/TrPM5wcFPI – WarNewsPL (@WarNewsPL1) July 15, 2024

"Среди прочего, произошло нарушение телесной неприкосновенности военнослужащих, плевали на их форму, делали оскорбительные жесты и выкрикивали вульгарные лозунги", – сообщило Министерство обороны Польши.

Пограничная служба, военная полиция и полиция были немедленно проинформированы об инциденте и проводят расследование. Сейчас допрошены 17 человек – все представители военных.

По этому поводу высказался глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш, который направил письмо министру юстиции Адаму Боднару.

"Нельзя допустить, чтобы солдат, которые защищают польские границы и заботятся о безопасности Родины, оскорбляли и любым способом нападали на них. Службы отреагировали решительно и оперативно на скандальное поведение группы лиц в отношении солдат и офицеров на границе с Беларусью", – заявил он, добавив, что обратился к министру юстиции с просьбой взять это дело под особый надзор.

Военные подали рапорт об инциденте в воскресенье утром, рассказал представитель полиции Подляшья Томаш Крупа. Из показаний, которые были предоставлены полиции, следует, что одного из военных обливала и облила пивом одна из участниц группы молодежи.

Напомним, Польша существенно увеличила количество военных на границе с Беларусью из-за попыток режима Лукашенко с помощью мигрантов оказать давление на страну.

Недавно стало известно, что Польша надеется привлечь пограничников и полицейских из Финляндии, Германии и Греции для патрулирования границы с Беларусью.