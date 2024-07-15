Республіканці висунули Трампа кандидатом у президенти США

Дональд Трамп отримав достатню кількість голосів, щоб стати кандидатом у президенти від Республіканської партії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Експрезидента США затвердили офіційним кандидатом від Республіканської партії на національному з'їзді у Мілуокі.

Це сталося після того, як Трамп пережив спробу замаху на нього в суботу, коли озброєний чоловік вистрілив у нього під час передвиборчого мітингу в Пенсільванії.

Реклама:

Трамп отримав поранення в вухо, але все одно відкрив чотириденний з'їзд партії, яка обрала його своїм кандидатом у президенти.

Також стало відомо, що Трамп обрав сенатора Джей Ді Венса своїм кандидатом у віцепрезиденти.

Новина доповнюється...