Республіканці висунули Трампа кандидатом у президенти США
Новини — Понеділок, 15 липня 2024, 22:25 —
Дональд Трамп отримав достатню кількість голосів, щоб стати кандидатом у президенти від Республіканської партії.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Експрезидента США затвердили офіційним кандидатом від Республіканської партії на національному з'їзді у Мілуокі.
Це сталося після того, як Трамп пережив спробу замаху на нього в суботу, коли озброєний чоловік вистрілив у нього під час передвиборчого мітингу в Пенсільванії.
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Трамп отримав поранення в вухо, але все одно відкрив чотириденний з'їзд партії, яка обрала його своїм кандидатом у президенти.
Також стало відомо, що Трамп обрав сенатора Джей Ді Венса своїм кандидатом у віцепрезиденти.
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