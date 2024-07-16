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Байден розповів про "сердечну" розмову з Трампом і анонсував нові дебати

Новини — Вівторок, 16 липня 2024, 09:52 — Ірина Кутєлєва

Президент США Джо Байден розповів, що після замаху на свого суперника Дональда Трампа вони провели "сердечну" телефонну розмову.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Байден сказав в інтерв'ю NBC News.

Очільник Білого дому розповів, що саме сказав Трампу в ході цієї телефонної розмови.

"Дуже сердечна (розмова. – Ред.). Я сказав йому, наскільки я занепокоєний, і хотів переконатися, що знаю, як він насправді почувався. Звучав він бадьоро. Він сказав, що з ним усе гаразд, і подякував мені за дзвінок", – заявив Байден.

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Він також сказав Трампу, що разом з дружиною Джилл молиться за нього, та висловив сподівання, що його родина "впоралась із цим".

Крім того, чинний президент анонсував нові дебати з Трампом.

"Я збираюся брати участь у дебатах з ним (з Трампом – Ред.), коли ми домовилися про дебати. І я погодився на дебати з ним у вересні", – сказав Байден.

На запитання ведучого, чи є можливість провести дебати в найближчі кілька тижнів, а не через два місяці, щоб "бути на коні", Байден відповів: "Я на коні... Я провів 22 великі заходи, зустрівся з тисячами людей, зібрав величезні натовпи... Що я роблю, то це виходжу на вулицю і показую американцям, що я все можу, що мені не потрібні нотатки. Мені не потрібна телепередача – я можу вийти і відповісти на будь-які запитання".

Як відомо, деякі радники з оточення президента США обговорюють, як переконати його вийти з перегонів. Водночас сам він відкидає спекуляції стосовно власного віку та здоров’я.

Сумніви про доцільність балотування Байдена на другий термін почали наростати після його теледебатів із Дональдом Трампом на CNN.

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