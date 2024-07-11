NYT: Деякі радники Байдена обговорюють, як переконати його зняти кандидатуру

Окремі давні помічники та радники президента США Джо Байдена в останні дні намагаються придумати способи переконати президента залишити виборчу кампанію.

Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на трьох осіб, поінформованих з цього питання, пише "Європейська правда".

Невелика група радників Байдена в адміністрації та у його передвиборчому штабі сказали, що їм доведеться переконати президента в кількох речах.

За їхніми словами, вони повинні довести президенту, що він не може виграти у колишнього президента Дональда Трампа.

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Вони повинні переконати його повірити, що інший кандидат, наприклад, віцепрезидентка Камала Гарріс, може перемогти Трампа.

Такж вони повинні запевнити Байдена, що, якщо він відійде убік, то процес вибору іншого кандидата буде впорядкованим і не перетвориться на хаос у Демократичній партії.

Серед найбільших перешкод, які бачать ці люди – переконати Байдена, що він не зможе перемогти. За словами співрозмовника, перед провальними дебатами 27 червня президент сказав довіреним особам, що він має більше шансів виграти вибори, ніж Гарріс.

Про ці дискусії розповіли троє знайомих з обговорюваннями людей, які говорили на умовах анонімностію

Наразі немає жодних ознак того, що ці розмови доходили до самого Байдена, сказав один із співрозмовників.

У Білому домі цю інформацію спростували. "Однозначно, це неправда… Команда президента Байдена рішуче підтримує його", – сказав Ендрю Бейтс, речник Білого дому.

Ті Джей Дакло, речник кампанії Байдена, сказав те ж саме про політичний штаб президента.

Найближчі до президента люди – група, до якої входять деякі з його найстаріших радників і члени його сім'ї – залишаються непохитними в тому, що Байден повинен залишитися в перегонах. Одне із джерел видання зазначило, що у найближчому оточенні Байдена такі розмови не ведуть.

У штабі Байдена сходяться на думці, що для того, аби переконати його, знадобляться конкретні цифри, зокрема, опитування, які показують, що його підтримка суттєво зменшилася.

На закритій зустрічі президента США Джо Байдена з конгресменами від Демократичної партії у вівторок, 9 липня, не виявилось значної кількості голосів, які б закликали його зняти кандидатуру з президентських виборів.

8 липня Байден запевнив донорів кампанії, що не зніметься з виборів, та запропонував більше не повертатись до невдалих дебатів та зосередити зусилля на перемозі.