Байден рассказал о "сердечном" разговоре с Трампом и анонсировал новые дебаты

Президент США Джо Байден рассказал, что после покушения на своего соперника Дональда Трампа они провели "сердечный" телефонный разговор.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Байден сказал в интервью NBC News.

Глава Белого дома рассказал, что именно сказал Трампу в ходе этого телефонного разговора.

"Очень сердечный (разговор. – Ред.). Я сказал ему, насколько я обеспокоен, и хотел убедиться, что знаю, как он на самом деле чувствовал себя. Звучал он бодро. Он сказал, что с ним все в порядке, и поблагодарил меня за звонок", – заявил Байден.

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Он также сказал Трампу, что вместе с женой Джилл молится за него, и выразил надежду, что его семья "справилась с этим".

Кроме того, действующий президент анонсировал новые дебаты с Трампом.

"Я собираюсь участвовать в дебатах с ним (с Трампом – Ред.), когда мы договорились о дебатах. И я согласился на дебаты с ним в сентябре", – сказал Байден.

На вопрос ведущего, есть ли возможность провести дебаты в ближайшие несколько недель, а не через два месяца, чтобы "быть на коне", Байден ответил: "Я на коне... Я провел 22 крупных мероприятия, встретился с тысячами людей, собрал огромные толпы... Что я делаю, так это выхожу на улицу и показываю американцам, что я все могу, что мне не нужны заметки. Мне не нужна телепередача – я могу выйти и ответить на любые вопросы".

Как известно, некоторые советники из окружения президента США обсуждают, как убедить его выйти из гонки. В то же время сам он отвергает спекуляции относительно собственного возраста и здоровья.

Сомнения о целесообразности баллотирования Байдена на второй срок начали нарастать после его теледебатов с Дональдом Трампом на CNN.