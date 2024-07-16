У Португалії опозиційні соціалісти готові обговорювати бюджет з урядом меншості

Опозиційна Соціалістична партія Португалії запропонувала розпочати переговори з правоцентристським урядом меншості щодо проєкту бюджету на наступний рік, щоб уникнути подальшої політичної нестабільності.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник соціалістів Маркуш Перештрелу, повідомляє Reuters.

За останні три місяці соціалісти разом з ультраправою партією Chega заблокували деякі з пропозицій уряду меншості Португалії, що поставило під сумнів ухвалення бюджету.

Перештрелу сказав, що політичний комітет Соціалістичної партії на засіданні у понеділок попросив лідера Педру Нуну Сантуша провести переговори з урядом.

Реклама:

"Соціалістина партія готова до конструктивного діалогу щодо бюджету з метою створення умов стабільності, оскільки цього потребує країна", – сказав Перештрелу.

Він додав, що з боку політсили "є тверде і справжнє бажання створити хороший бюджет", а уряд повинен проявити "гнучкість і волю до переговорів про умови", прийнятні для соціалістів.

Речник вказав, що його партія та уряд сходяться на думці про необхідність збалансувати бюджет, скоротити борги та проводити політику підтримки сімей.

"В ідеалі, переговори повинні розпочатися якомога швидше", – зауважив Перештрелу.

Раніше прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру на саміті НАТО у Вашингтоні заявив, що Лісабон планує збільшити суму військової допомоги Україні цьогоріч до 220 млн євро.

Також Португалія планує дозволити більшій кількості нових резидентів отримати право на податкові пільги, намагаючись залучити до країни кваліфікованих працівників.

Новий уряд у Португалії прийшов до влади в результаті дострокових виборів на початку року, викликаних корупційним скандалом за участю топпосадовців від соціалістів.