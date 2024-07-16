В Португалии оппозиционные социалисты готовы обсуждать бюджет с правительством меньшинства

Оппозиционная Социалистическая партия Португалии предложила начать переговоры с правоцентристским правительством меньшинства по проекту бюджета на следующий год, чтобы избежать дальнейшей политической нестабильности.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель социалистов Маркуш Перештрелу, сообщает Reuters.

За последние три месяца социалисты вместе с ультраправой партией Chega заблокировали некоторые из предложений правительства меньшинства Португалии, что поставило под сомнение принятие бюджета.

Перештрелу сказал, что политический комитет Социалистической партии на заседании в понедельник попросил лидера Педру Нуну Сантуша провести переговоры с правительством.

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"Социалистическая партия готова к конструктивному диалогу по бюджету с целью создания условий стабильности, поскольку в этом нуждается страна", – сказал Перештрелу.

Он добавил, что со стороны политсилы "есть твердое и настоящее желание создать хороший бюджет", а правительство должно проявить "гибкость и волю к переговорам об условиях", приемлемых для социалистов.

Спикер указал, что его партия и правительство сходятся во мнении о необходимости сбалансировать бюджет, сократить долги и проводить политику поддержки семей.

"В идеале, переговоры должны начаться как можно скорее", – отметил Перештрелу.

Ранее премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру на саммите НАТО в Вашингтоне заявил, что Лиссабон планирует увеличить сумму военной помощи Украине в этом году до 220 млн евро.

Также Португалия намерена разрешить большему количеству новых резидентов получить право на налоговые льготы, пытаясь привлечь в страну квалифицированных работников.

Новое правительство в Португалии пришло к власти в результате досрочных выборов в начале года, вызванных коррупционным скандалом с участием топ-чиновников от социалистов.