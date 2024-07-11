Португалія збільшить військову допомогу Україні до 220 млн євро

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру на саміті НАТО у Вашингтоні заявив, що Лісабон планує збільшити суму військової допомоги Україні цьогоріч до 220 млн євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба португальського уряду.

За словами прем'єра, уряд додасть 95 млн євро до 126 млн євро військової допомоги, які вже були заплановані на цей рік.

Монтенегру додав, що така ж сума буде виділена і в 2025 році.

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Він підтвердив зобов'язання довести витрати на оборону в бюджеті країни до 2% валового внутрішнього продукту в 2029 році.

"Це також є значним фінансовим внеском у міжнародну коаліцію навколо військової, гуманітарної, політичної та економічної підтримки України", – зазначив прем'єр.

У травні президент України Володимир Зеленський у Португалії підписав із прем'єром цієї держави Луїшем Монтенегру угоду про співпрацю у сфері безпеки, покликану надати довгострокову підтримку.

Напередодні лідери НАТО погодилися на те, що держави-члени мають надавати тривалу безпекову допомогу збройним силам України.

Як розповідала "ЄвроПравда", рішення саміту НАТО проголосило також, що повноцінне членство України стало незворотним.

Детально про рішення саміту дивіться у поясненнях ЄвроПравди з Вашингтона ""Членство без варіантів" для України – що це означає?"