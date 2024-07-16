В Іспанії на в'їзді у тунель розбився автобус із близько 50 пасажирами

В Іспанії неподалік від Барселони потрапив у серйозну аварію автобус з близько 50 пасажирами, що здійснював нерегулярні перевезення, троє людей у критичному стані.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Аварія сталась вранці у вівторок на автошляху C-32 неподалік від Барселони. Автобус із близько 50 пасажирами перекинувся перед в’їздом до тунелю Пінеда, врізавшись у частину конструкції, та залишився висіти у напіввертикальному положенні.

El Pais

Серед пасажирів троє людей з дуже тяжкими травмами, їх евакуювали гелікоптером. Всього постраждали 33 із близько п’яти десятків пасажирів – співробітників компанії Inditex, яка володіє брендами одягу Zara, Bershka і Massimo Dutti, вони прямували на завод компанії.

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Затиснутого у кабіні водія довелось витягати за допомогою спецобладнання. Рятувальники мали додатково стабілізувати автобус кранами, щоб він не перекинувся.

El Pais

Через аварію рух автошляхом у північному напрямку перекрили.

За попередніми припущеннями, водій автобуса втратив кермування після несподіваного пробою колеса і автобус, врізавшись на швидкості в бокове огородження, від удару опинився у напіввертикальному положенні.

Також повідомляли, що в ніч на вівторок в ДТП у Німеччині загинув 19-річний український водій.