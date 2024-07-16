В Испании на въезде в тоннель разбился автобус с 50 пассажирами

В Испании недалеко от Барселоны попал в серьезную аварию автобус с 50 пассажирами, осуществлявший нерегулярные перевозки, три человека в критическом состоянии.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Авария произошла утром во вторник на автодороге C-32 неподалеку от Барселоны. Автобус с около 50 пассажирами перевернулся перед въездом в тоннель Пинеда, врезавшись в часть конструкции, и остался висеть в полувертикальном положении.

El Pais

Среди пассажиров три человека с очень тяжелыми травмами, их эвакуировали вертолетом. Всего пострадали 33 из пяти десятков пассажиров – сотрудников компании Inditex, которая владеет брендами одежды Zara, Bershka и Massimo Dutti, они направлялись на завод компании.

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Зажатого в кабине водителя пришлось вытаскивать с помощью спецоборудования. Спасателям пришлось дополнительно стабилизировать автобус кранами, чтобы он не перевернулся.

El Pais

Из-за аварии движение по автодороге в северном направлении перекрыли.

По предварительным предположениям, водитель автобуса потерял управление после неожиданного пробоя колеса и автобус, врезавшись на скорости в боковое ограждение, от удара оказался в полувертикальном положении.

Также сообщалось, что в ночь на вторник в ДТП в Германии погиб 19-летний украинский водитель.