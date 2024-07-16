У Німеччині в ДТП загинув 19-річний український водій

У німецькій федеральній землі Мекленбург – Передня Померанія в ніч проти понеділка, 16 липня, в дорожній аварії загинув 19-річний водій з українським громадянством.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

ДТП сталась на трасі L27 між містами Вайтін і Вулькенцин о 4:20 ранку в понеділок. 19-річний водій із Саксонії, який має українське громадянство, не впорався з кермуванням польського мікроавтобуса з нез'ясованих поки що причин.

Транспортний засіб з'їхав з дороги і врізався в дерево. Юнак загинув на місці аварії, мікроавтобус був повністю знищений. Більше в аварії ніхто не постраждав, кажуть у поліції.

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Пожежно-рятувальні служби швидко прибули на місце події, але змогли лише констатувати смерть водія. Після аварії трасу L27 на кілька годин повністю перекрили.

Нагадаємо, в березні в польському місті Ополе 18-річний громадянин України загинув у ДТП, тікаючи від поліції.