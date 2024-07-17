Reuters: Німеччина планує вдвічі скоротити підтримку України у 2025 році

У компромісному проєкті бюджету, який у середу має ухвалити німецький уряд після тривалих суперечок у коаліції, закладають удвічі меншу суму на підтримку України, аніж на 2024 рік.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на проєкт документа, що опинився у розпорядженні агентства.

У середу уряд Німеччини має нарешті затвердити бюджет на 2025 рік – після тривалих переговорів, що стали непростим випробуванням для "світлофорної коаліції" в умовах необхідності не збільшувати держборг понад встановлені межі.

Міністр фінансів Крістіан Лінднер наполягав, що витрати потрібно обмежити після вищих видатків під час пандемії коронавірусу та енергетичної кризи.

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У проєкті нібито передбачено удвічі менші кошти на військову допомогу Україні – закладають 4 млрд євро замість 8 млрд євро у 2024 році.

Раніше неофіційно повідомляли, що у проєкті все ще залишається дефіцит у розмірі 17 мільярдів євро.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц кілька днів тому захистив досягнутий коаліцією компроміс щодо федерального бюджету на 2025 рік, незважаючи на критику з боку опозиції.

Нагадаємо, Німеччина минулого тижня відзвітувала про відправку Україні боєприпасів до Patriot і Leopard 1.